Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrräder haben auf der Autobahn nichts zu suchen...

A6, Kaiserslautern (ots)

... dachte sich auch ein dreister Dieb. Am heutigen Samstagmorgen gegen 09:55 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fahrrad welches mitten auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern liegen würde. Die Verliererin des Zweirades fuhr sofort den nächsten Parkplatz an, auf welchem zufällig gerade eine Verkehrskontrolle des Schwerverkehrkontrolltrupps des Polizeipräsidiums Westpfalz stattfand. Das Fahrrad wurde dann auch durch einen Kollegen der Motorradstaffel gesichtet und es wurde nochmals die korrekte Örtlichkeit durchgegeben. Inzwischen verlangsamte eine Streife der Autobahnpolizei den Verkehr in Richtung Mannheim, um so das Fahrrad bergen zu können. Allerdings war dann das Fahrrad bis zu deren Eintreffen wie vom Erdboden verschluckt. Zwischen der letzten Sichtungsmeldung und dem Eintreffen der Streife lagen höchstens zwei Minuten. Offensichtlich nutzten dreiste Diebe die Situation, dass kein Verkehr aufgrund der polizeilichen Verlangsamung herrschte, aus, um das Fahrrad einzuladen und abzutransportieren. Auch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Drahtesels. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein anthrazitfarbenes E-Trekkingrad der Fa. Kalkhoff mit Handyhalterung und Faltschloss. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, können diese etwaige Hinweise an die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern weitergeben. |past

