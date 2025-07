POL-PASTKL: Großes Interesse an Verwiegung von Wohnmobilen und Wohnanhängern

BAB 6, Kaiserslautern (ots) - Am 21.07.2025, gegen 08:10 Uhr befährt eine 55-jährige PKW-Fahrerin die A63 von Mainz kommend auf die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. In der dortigen Überleitung verliert diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleudert über die Fahrspuren der A6. Hier kollidierte der PKW mit einem weiteren PKW und LKW, welche sich bereits auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken befinden. Die ...

mehr