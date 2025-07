Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

BAB 6, Kaiserslautern (ots)

Am 21.07.2025, gegen 08:10 Uhr befährt eine 55-jährige PKW-Fahrerin die A63 von Mainz kommend auf die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. In der dortigen Überleitung verliert diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleudert über die Fahrspuren der A6. Hier kollidierte der PKW mit einem weiteren PKW und LKW, welche sich bereits auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken befinden. Die beiden PKW blieben auf der linken Fahrspur liegen und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 19.000.- Euro. Laut Angaben der PKW-Fahrerin sei sie zuvor offensichtlich von einem LKW oder PKW touchiert worden, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hätte. Wer Hinweise auf möglicherweise involvierte Fahrzeuge geben kann, soll sich bitte unter der unten genannten Nummer bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern melden. |past

