Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Autofahrer verletzt

Hennef (ots)

Am Montagnachmittag (22. September) kam es in Höhe des Kreuzungsbereichs Frankfurter Straße / Stoßdorfer Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer verletzt wurde.

Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 56-jährige Henneferin mit ihrem Citroen die Frankfurter Straße in Richtung Hennef-Zentrum. In Höhe der Kreuzung wechselte sie auf den Linksabbiegerfahrstreifen, um in Richtung Löhestraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der 42-jährige Mann mit seinem VW vor ihr auf der Frankfurter Straße und beabsichtigte ebenfalls nach links abzubiegen. Bei seinem Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision mit dem Citroen, der sich bereits auf dem Linksabbiegerfahrstreifen befand.

Der 42-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell