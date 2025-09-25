Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann flüchtet nach versuchtem Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Siegburg (ots)

Am Mittwochabend (24. September) kam es in der Wilhelmstraße in Siegburg zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw.

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Zeugin von ihrer Wohnung aus einen unbekannten Mann, der sich auf dem Beifahrersitz im Auto ihres Vaters befand. Um den Täter zu vertreiben, warf die Zeugin einen Teppich in Richtung des Fahrzeugs und sprach den Mann lautstark an. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Zeugin nahm zwar kurzzeitig die Verfolgung auf, verlor den Flüchtigen jedoch aus den Augen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Beuteschaden. Da keine Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt werden konnten, ist es Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, wie der Unbekannte in das Auto gelangen konnte.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 Jahre alt - circa 180 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit schwarzer Jacke, weißer Jogginghose und schwarzer Mütze

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte er unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell