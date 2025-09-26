PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlägerei vor Kiosk - 42-Jähriger übernachtet im Polizeigewahrsam

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (26. September) gerieten vor einem Kiosk am Europaplatz in Siegburg zwei Männer in eine Schlägerei. Die Polizei traf ein und fand einen 55-jährigen Mann aus Siegburg verletzt auf dem Boden. Sein 42-jähriger Kontrahent befand sich noch am Tatort. Beide Männer waren offenbar angetrunken. Der Grund für den Streit ist bisher unbekannt.

Der leicht verletzte 55-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 42-Jährigen zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

