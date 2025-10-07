PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Update zu tödlichem Verkehrsunfall in Niederndorf - #polsiwi

Freudenberg (OT Niederndorf) (ots)

Am Dienstagvormittag (07.10.2025) berichtete die Polizei über einen Verkehrsunfall in Freudenberg-Niederndorf, bei dem ein Mann ums Leben kam. Nun kann die Polizei weitere Informationen veröffentlichen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 58-Jährigen.

Der Unfallhergang stellt sich nach aktuellem Stand wie folgt dar: Gegen 7 Uhr standen auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Industriestraße zwei LKW, die mit dem Heck zueinander geparkt waren. Der 58-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt zwischen den beiden Fahrzeugen auf. Zeitgleich fuhr ein 74-Jähriger mit seinem LKW rückwärts und klemmte den Mann ein. Durch die schweren Verletzungen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Zur Unterstützung der Ermittlungen war ein Unfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis vor Ort. Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen worden.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Siegen laufen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

