Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Farbschmierereien auf zwei Hauswänden - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag (07.10.2025) hat ein Objektverwalter zweier Wohngebäude am Kornmarkt Farbschmierereien festgestellt und diese angezeigt.

Ersten Erkenntnissen nach haben unbekannte Täter die Wände zwischen Freitag (03.10.2025) und Dienstagnachmittag (07.10.2025) vollgesprüht. Die Schriftzeichen befinden sich auf zwei Hauswänden auf einer Länge von ca. 15 Metern. Tags wie "SFS" "TSC" und "Ekel" sind unter anderem in schwarzer und bunter Farbe auf den Hauswänden zu sehen.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell