POL-SI: VW Golf landet nach Fahrt über Mauer auf der Seite - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (08. Oktober) ist ein 87-Jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Zuvor hatte der Mann die Kontrolle über seinen PKW verloren und ist mit dem Auto eine Mauer hinabgestürzt.

Gegen 14:46 Uhr war der Senior mit seinem VW Golf die Krottorfer Straße in Richtung Friesenhagen unterwegs. Als er nach links in den Forstweg abbiegen wollte, verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach er eine Hecke und stürzte eine Mauer hinunter. Der Golf kam auf der Fahrerseite direkt an der Außenwand des dortigen Wohnhauses zum Liegen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr befreite den 87-Jährigen aus dem Auto. Der Unfallfahrer wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug er keine schwerwiegenden Verletzungen davon. Eine Abschleppfirma barg den Golf. Insgesamt entstand ein Sachaschaden von über 15.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

