POL-SI: Augen auf - Tasche zu; das steht ab heute mehrere Tage lang in der Fahrtzielanzeige der VWS-Busse -#polsiwi

Siegen / Siegen-Wittgenstein (ots)

"Augen auf - Tasche zu" steht ab heute mehrere Tage lang in der Fahrtzielanzeige der VWS-Busse.

Um was geht es dabei? "Augen auf - Tasche zu" ist eine Präventionskampagne zur Bekämpfung von Taschendiebstählen.

188 Mal schlugen die Taschendiebe im letzten Jahr in unserem Kreisgebiet zu. Im Jahr davor waren es sogar 250 Fälle, also im Schnitt mindestens an jedem zweiten Tag. Für die Opfer ist dies meist eine schlimme Erfahrung, die Tat wirkt nachhaltig. Das Sicherheitsgefühl wird massiv beeinträchtigt, ganz zu schweigen von dem Aufwand und dem finanziellen Schaden, der durch den Verlust der Geldbörse, der Ausweispapiere, von Bankkarten, des Handys oder der Schlüssel entsteht.

Und es ist auch eine Art von Identitätsdiebstahl. Man stellt sich die Frage: Was macht der Täter mit den Dokumenten oder mit den Daten? Benutzten die Diebe vielleicht die Schlüssel, um sich unbefugt Zutritt in die Wohnung, in den geschützten privaten Bereich zu verschaffen?

Daher ist es der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ein wichtiges Anliegen, auf die Gefahren des Taschendiebstahls hinzuweisen und Präventionstipps zu geben: Oft schlagen die Täter in Einkaufszentren zu, wo die Tasche zeitweise unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegt, zum Beispiel wenn man sich in der Warenauslage umsieht.

Aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn schlagen die Diebe zu.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz freut sich daher besonders, dass man im Rahmen der Aktionswoche zur Bekämpfung des Taschendiebstahls auch in diesem Jahr die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd über die Betriebsleitung als Kooperationspartner gewinnen konnte.

Von heute an (Donnerstag, 09. Oktober) bis Sonntag (12. Oktober) zeigen die Fahrzielanzeigen der Busse folgenden Schriftzug: "Augen auf, Tasche zu!"

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde unter: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/artikel/augen-auf-und-tasche-zu

