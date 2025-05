Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdieb entwendet Portemonnaie

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 24. Mai, ist es an der Mülgaustraße zu einem Trickdiebstahl gekommen. Der Tatverdächtige erbeutete ein Portemonnaie.

Der bislang Unbekannte klingelte gegen 15.30 Uhr an der Haustür eines Ehepaares, der 79-Jährige Mann öffnete. Der Tatverdächtige verwickelte ihn in ein Gespräch und fragte ihn, ob er ihn nicht wiedererkennen würde. Daraufhin nahm der Wohnungsinhaber irrtümlich an, dass es sich um einen Ex-Partner seiner Tochter handele und bat ihn in die Wohnung. Nach einem längeren Gespräch verabschiedete sich der Tatverdächtige und verließ das Mehrfamilienhaus. Der 79-Jährige bemerkte daraufhin, dass das Portemonnaie seiner Ehefrau augenscheinlich entwendet wurde.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er sei circa 1.80 Meter groß. Sein Erscheinungsbild ordnete der Mann als südländisch ein. Er trug einen dunklen Vollbart und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer weißen Jogginghose und schwarz-weißen Turnschuhen.

Die Polizei sucht Zeugen, die ggf. ebenfalls Kontakt mit dem Mann hatten und ergänzende Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen.

Sie warnt zudem: Seien Sie skeptisch, wenn Sie vermeintliche Bekannte nicht gleich zuordnen können, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und lassen Sie die Person nicht in ihre Wohnung.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell