Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Verletzte durch Pfefferspray | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 24. Mai, sind mehrere Menschen, vermutlich durch das Versprühen von Pfefferspray, leicht verletzt worden. Die Täter sind bislang unbekannt.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Einsatzkräfte der Polizei wurden zu der Dahlener Straße in Rheydt alarmiert. Laut Zeugenaussagen versprühten Unbekannte dort in einem Bus eine Art Reizgas.

Viele Fahrgäste klagten im Verlaufe der Busfahrt über Halskratzen und Husten. Wie Zeugen berichteten, sei die Substanz aus einer Gruppe von etwa 10-12 Jugendlichen heraus versprüht worden. Diese seien an einer Haltestelle am Stadtwald zugestiegen und hätten den Bus an der Bootstraße in Rheydt wieder verlassen. Die Personen seien 15 bis 20 Jahre alt und alle dunkel gekleidet gewesen. Eine von ihnen habe einen großen Karton bei sich getragen. Die betroffenen Fahrgäste wurden leicht verletzt im Krankenwagen behandelt.

Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei dann zur Heinrich-Sturm-Straße gerufen. Hier berichteten ein 49-Jähriger und ein 41-Jähriger, dass ein Mann mit blonden Haaren ihnen soeben Pfefferspray in die Augen gesprüht habe. Sie hätten im Bereich der Radstation gesessen, als eine Gruppe von 15 bis 20 Personen an ihnen vorbeiging. Aus der Gruppe heraus erfolgte dann der Angriff. Alle Personen seien 20 bis 25 Jahre alt gewesen. Sie hätten sich in Richtung Vitusbad entfernt. Der 49- und der 41-Jährige wurden zur weiteren Behandlung mit dem Krankenwagen einem Krankenhaus zugeführt.

In beiden Fällen leitete die Polizei unverzüglich eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein. Diese verlief jedoch negativ.

Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell