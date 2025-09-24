PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Gestern Vormittag (23.09.2025) ist es im Reisieker Weg im Bereich Ringstraße zum Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Ein oder mehrere Unbekannte drangen zwischen 10:10 und 12:15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume.

Im Rahmen der Anzeigeaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Elmshorn ließen sich noch keine Hinweise auf mögliches Diebesgut erlangen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Beamten bitten unter 04101-2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Lars Brockmann
Telefon: 04551-884-2022
Handy: 0151-11717416
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 12:18

    POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Bad Segeberg (ots) - Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte des Polizeireviers und des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn sowohl am Montag (22.09.2025) als auch am Dienstag (23.09.2025) zahlreichen Verstöße festgestellt. Am Montagmittag stellten die Beamten innerhalb von eineinhalb Stunden insgesamt 24 Ordnungswidrigkeiten bei einer Kontrolle an der Kreuzung Hamburger Straße / ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:32

    POL-SE: Uetersen - Ermittlungen nach Feuer

    Bad Segeberg (ots) - Nach einem Brand eines Reihenhauses im Bereich der Hochfeldstraße kurz vor 21 Uhr des gestrigen Abends hat die Kriminalpolizei den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile des Gebäudes bereits in Flammen. Die betroffenen Bewohner hatten sich zuvor in Sicherheit gebracht. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:27

    POL-SE: Pinneberg / Folgemeldung der Polizei zum Feuer in Pinneberg in der Elmshorner Straße

    Bad Segeberg (ots) - Bad Segeberg Bezugnehmend auf die Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg von heute: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027 Bei den Suchmaßnahmen konnte ein Leichnam durch Einsatzkräfte gefunden werden. Über die Identität und Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren