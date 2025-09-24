Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Gestern Vormittag (23.09.2025) ist es im Reisieker Weg im Bereich Ringstraße zum Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Ein oder mehrere Unbekannte drangen zwischen 10:10 und 12:15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume.

Im Rahmen der Anzeigeaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Elmshorn ließen sich noch keine Hinweise auf mögliches Diebesgut erlangen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Beamten bitten unter 04101-2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

