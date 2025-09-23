Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Ermittlungen nach Feuer

Bad Segeberg (ots)

Nach einem Brand eines Reihenhauses im Bereich der Hochfeldstraße kurz vor 21 Uhr des gestrigen Abends hat die Kriminalpolizei den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile des Gebäudes bereits in Flammen. Die betroffenen Bewohner hatten sich zuvor in Sicherheit gebracht.

Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Nähere Angaben zu dem Einsatz der Feuerwehr ist der Medieninformation des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 23. September 2025 unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6123564

unmittelbar zu entnehmen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Etwaige Zeugenhinweise zu dem Brand oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalinspektion Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell