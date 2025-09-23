Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Tage (22.09.2025) ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zum Brand eines Wohnhauses gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand vermutlich im oberen Bereich des Hauses gegen 23.00 Uhr aus. Im Ober- und Dachgeschoss war eine vierköpfige Familie wohnhaft. Die Eltern (42 und 41 Jahre), sowie der 14-jährige Sohn der Familie konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Die ...

mehr