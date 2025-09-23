PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg
Folgemeldung der Polizei zum Feuer in Pinneberg in der Elmshorner Straße

Bad Segeberg (ots)

Bezugnehmend auf die Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg von heute: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027

Bei den Suchmaßnahmen konnte ein Leichnam durch Einsatzkräfte gefunden werden. Über die Identität und Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2140
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg

  • 23.09.2025 – 11:51

    POL-SE: Pinneberg - Brand eines Wohnhauses

    Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Tage (22.09.2025) ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zum Brand eines Wohnhauses gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand vermutlich im oberen Bereich des Hauses gegen 23.00 Uhr aus. Im Ober- und Dachgeschoss war eine vierköpfige Familie wohnhaft. Die Eltern (42 und 41 Jahre), sowie der 14-jährige Sohn der Familie konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:07

    POL-SE: 250922.1 Quickborn: Festnahme nach versuchtem Mord (Folgemeldung zu 250917.1)

    Quickborn (ots) - Im Zuge der Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem versuchten Mord an einem 32-Jährigen in Quickborn am 14. Februar 2025 haben Beamte am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach den Durchsuchungsmaßnahmen ...

    mehr
