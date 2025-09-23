POL-SE: Pinneberg
Folgemeldung der Polizei zum Feuer in Pinneberg in der Elmshorner Straße
Bad Segeberg (ots)
Bad Segeberg Bezugnehmend auf die Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg von heute: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027
Bei den Suchmaßnahmen konnte ein Leichnam durch Einsatzkräfte gefunden werden. Über die Identität und Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg
Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2140
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell