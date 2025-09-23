Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Brand eines Wohnhauses

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Tage (22.09.2025) ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zum Brand eines Wohnhauses gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand vermutlich im oberen Bereich des Hauses gegen 23.00 Uhr aus. Im Ober- und Dachgeschoss war eine vierköpfige Familie wohnhaft. Die Eltern (42 und 41 Jahre), sowie der 14-jährige Sohn der Familie konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Die neunjährige Tochter wird noch vermisst. Der Vater erlitt schwere Verletzungen, Mutter und Sohn leichte.

Eine im Erdgeschoss lebende Person konnte selbständig das Gebäude verlassen und blieb unverletzt.

Nachdem die Löscharbeiten heute Vormittag abgeschlossen werden konnten, konzentrieren die weiteren Arbeiten auf die Suche nach der Neunjährigen. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, gestalten sich die Suchmaßnahmen als schwierig.

Näheres zum Brandgeschehen und den Löscharbeiten ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerverbandes Pinneberg unter nachstehendem Link unmittelbar zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6123051

Die Brandstelle wurde durch Beamte des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmt.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell