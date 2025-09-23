PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Brand eines Wohnhauses

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Tage (22.09.2025) ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zum Brand eines Wohnhauses gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand vermutlich im oberen Bereich des Hauses gegen 23.00 Uhr aus. Im Ober- und Dachgeschoss war eine vierköpfige Familie wohnhaft. Die Eltern (42 und 41 Jahre), sowie der 14-jährige Sohn der Familie konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Die neunjährige Tochter wird noch vermisst. Der Vater erlitt schwere Verletzungen, Mutter und Sohn leichte.

Eine im Erdgeschoss lebende Person konnte selbständig das Gebäude verlassen und blieb unverletzt.

Nachdem die Löscharbeiten heute Vormittag abgeschlossen werden konnten, konzentrieren die weiteren Arbeiten auf die Suche nach der Neunjährigen. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, gestalten sich die Suchmaßnahmen als schwierig.

Näheres zum Brandgeschehen und den Löscharbeiten ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerverbandes Pinneberg unter nachstehendem Link unmittelbar zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6123051

Die Brandstelle wurde durch Beamte des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmt.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2140
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:07

    POL-SE: 250922.1 Quickborn: Festnahme nach versuchtem Mord (Folgemeldung zu 250917.1)

    Quickborn (ots) - Im Zuge der Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem versuchten Mord an einem 32-Jährigen in Quickborn am 14. Februar 2025 haben Beamte am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach den Durchsuchungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:09

    POL-SE: Pinneberg - Polizei kontrolliert Schulwege zum Start des neuen Schuljahres

    Pinneberg (ots) - Zum Beginn des neuen Schuljahres hat das Polizeirevier Pinneberg (inkl. aller untergeordneten Stationen) in den vergangenen zwei Wochen verstärkt Schulwegkontrollen an wechselnden Standorten im gesamten Revierbereich durchgeführt. Ziel der Aktion war es vor allem, die zahlreichen Erstklässler für die typischen Gefahren im Straßenverkehr zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren