Polizeidirektion Bad Segeberg
Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei kontrolliert Schulwege zum Start des neuen Schuljahres

Pinneberg (ots)

Zum Beginn des neuen Schuljahres hat das Polizeirevier Pinneberg (inkl. aller untergeordneten Stationen) in den vergangenen zwei Wochen verstärkt Schulwegkontrollen an wechselnden Standorten im gesamten Revierbereich durchgeführt. Ziel der Aktion war es vor allem, die zahlreichen Erstklässler für die typischen Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und sie sicher in den neuen Lebensabschnitt zu begleiten.

Im Rahmen der Kontrollen führten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern, Eltern und anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Hauptschwerpunkt war dabei die Ahndung schulwegrelevanter Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Nutzung von Handys am Steuer sowie Verstöße im Zusammenhang mit sogenannten "Elterntaxis". Insgesamt wurden während des Aktionszeitraums im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Pinneberg mehr als 500 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert. In diesem Zusammenhang wurden fünf strafrechtliche Ermittlungsverfahren und mindestens 51 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dies zeigt, dass der Schutz der kleinsten und schwächsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr weiterhin ohne Zweifel einen enorm hohen Stellenwert hat.

Gerade gegenüber unseren jüngsten Verkehrsteilnehmern ist eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. Kinder können Gefahrensituationen im Straßenverkehr oft noch nicht richtig einschätzen.

Die Kontrollen wurden von Kindern, Eltern und Lehrkräften überwiegend positiv aufgenommen. Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei Pinneberg weitere Maßnahmen zur Schulwegsicherung durchführen, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler dauerhaft zu erhöhen.

