Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (17.09.2025) stieg in Bad Segeberg eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dort durchwühlte die Person sämtliche Schränke. Letztlich zog sie ohne Beute davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 10:00 Uhr am Mittwoch verließ eine 80-jährige Segebergerin ihre Wohnung in der Theodor-Storm-Straße. Als sie gegen 19:30 Uhr zurück kehrte, stellte sie fest, dass ihre Wohnung durchwühlt worden war und das Küchenfenster offen stand.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich ein Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und darin sämtliche Schränke geöffnet und Inhalte durcheinander gebracht hat. Am Ende flüchtete er wahrscheinlich durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeistelle in Pinneberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer am Mittwoch, 17.09.2025, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Theodor-Storm-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Zu erreichen ist die Kriminalpolizeistelle Pinneberg telefonisch unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per Email über SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell