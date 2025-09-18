PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (17.09.2025) stieg in Bad Segeberg eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dort durchwühlte die Person sämtliche Schränke. Letztlich zog sie ohne Beute davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 10:00 Uhr am Mittwoch verließ eine 80-jährige Segebergerin ihre Wohnung in der Theodor-Storm-Straße. Als sie gegen 19:30 Uhr zurück kehrte, stellte sie fest, dass ihre Wohnung durchwühlt worden war und das Küchenfenster offen stand.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich ein Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und darin sämtliche Schränke geöffnet und Inhalte durcheinander gebracht hat. Am Ende flüchtete er wahrscheinlich durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizeistelle in Pinneberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer am Mittwoch, 17.09.2025, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Theodor-Storm-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Zu erreichen ist die Kriminalpolizeistelle Pinneberg telefonisch unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per Email über SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 - 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:32

    POL-SE: Fahrt mit Porsche endet im Knick

    Quickborn - Ellerau (ots) - Gestern Abend (16.09.2025) verunfallte in der Bahnstraße in Ellerau der Fahrer eines Porsche 911 Carrera. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt, flüchteten aber vom Unfallort. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Etwa gegen 19:10 Uhr stellten Zeugen im Vorbeifahren in der Bahnstraße in Ellerau einen verunfallten PKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren