Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in der Südstadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gegen 17:00 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Mehrparteienhaus in der Schützenstraße in der Karlsruher Südstadt.

Über die aufgebrochene Wohnungstür gelangten die Einbrecher in das Innere einer Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie offenbar mehrere elektronische Geräte an sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell