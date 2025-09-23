Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Uetersen: Feuerwehr dämmt Dachstuhlbrand erfolgreich ein

Pinneberg (ots)

Montag, 22. September, 20:56 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Hochfeldstraße +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, 2 Löschzüge)

Uetersen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand eines Dachstuhls an der Uetersener Hochfeldstraße schnell eingedämmt werden. Die Bewohner des Reihenhauses blieben unverletzt.

Der Brand eines Baumes stand auf den Funkmeldeempfängern der Freiwilligen Feuerwehrleute aus Uetersen als sie am Montagabend gegen 21 Uhr an die Hochfeldstraße gerufen wurden.

Die ersten Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle. Denn die Wehr übte gemeinsam mit der Feuerwehr aus dem benachbarten Neuendeich. Deswegen ließ Wehrführer und Einsatzleiter Frank Girnus die Nachbarwehr gleich nachalarmieren. Denn als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits hohe Flammen hinter dem Gebäude hoch. Ein Schuppen, der direkt am Gebäude stand, brannte in voller Ausdehnung.

Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung hatte das Feuer bereits eine enorme Hitze entfaltet und hatte auf das Erdgeschoss und den Dachstuhl des eines Drittels des 3-Parteien umfassenden Reihenhauses übergegriffen. Dem Angriffstrupp gelang es aber noch drei Propangas-Flaschen aus dem Gefahrenbereich zu ziehen und abzukühlen.

Die Einsatzkräfte konnten sich auf die Bekämpfung des Feuers konzentrieren. Die Bewohner des Reihenhauses hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Auch Tiere in dem am stärksten betroffenen Reihenhaus-Teil konnten unversehrt ins Freie gebracht werden.

Um die Brandausbreitung über die gesamte Länge des Hauses zu stoppen, nahmen die Uetersener Einsatzkräfte über die Drehleiter die Dachhaut auf. Außerdem wurde die Drehleiter aus Elmshorn nachgefordert, deren Mannschaft von der Rückseite des Hauses die Bekämpfung des Dachstuhlbrandes übernahm.

Das konzertierte Vorgehen war erfolgreich. So konnte die Ausbreitung des Feuers über alle drei Wohneinheiten verhindert werden.

Nach knapp eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte aus Elmshorn aus dem Einsatz entlassen werden. Sie fuhren gleich weiter zur Löschhilfe nach Pinneberg, wo ein Zweifamilienhaus in Brand geraten war. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6123051

Das Technische Hilfswerk aus Elmshorn übernahm die Sicherung des beschädigten Daches, so dass wenigstens die Bewohner des ersten und zweiten Gebäudedrittels in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten waren gegen 3 Uhr am frühen Dienstagmorgen abgeschlossen. In der Spitze waren rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW im Einsatz.

Zu der Brandursache und der Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell