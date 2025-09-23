Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Eine Person nach Großfeuer in Pinneberg vermisst - Abschlussmeldung

Pinneberg (ots)

Montag, 22. September, 22:57 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Elmshorner Straße +++ Einsatz: FEU 3 R10 (Feuer, 3 Löschzüge 5-10 Verletzte)

Nach Abschluss der Brandbekämpfung in den frühen Morgenstunden und Unterbrechung der Absuche in dem Gebäude nach der vermissten Person, hatte die Freiwillige Feuerwehr Kummerfeld die Brandwache übernommen und bis in den Morgen hinein Glutnester abgelöscht.

Die Feuerwehr hat ihre Tätigkeit mittlerweile beendet und die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Aktuell ist nur die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg vor Ort, um die Ermittler der Kriminalpolizei in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Für alles Weitere verweisen wir auf die Pressemitteilung der Polizei. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6123507

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell