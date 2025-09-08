Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: KFV Pinneberg erhält neuen Kleinbus für Jugendfeuerwehren

Pinneberg (ots)

Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg freut sich über ein neues Fahrzeug, das in erster Linie für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren da ist: ein Ford Tourneo Connect. Und weder der Verband noch der Kreis Pinneberg haben einen Cent bezahlt. Der Kleinbus wurde über zahlreiche Sponsoren finanziert. Möglich gemacht hat das die Firma Mobil Sport- und Öffentlichkeitswerbung aus Landau in der Pfalz. Diese hat zahlreiche Sponsoren akquiriert, sich mit einem entsprechenden Aufkleber auf dem roten Flitzer verewigt sind. Das rollende Werbemobil werde viel im Kreis und im Land unterwegs sein, sagte Kreiswehrführer Stefan Mohr bei der Indienststellung im Beisein einige Firmenvertreter. Gerade Nachwuchsretter aus kleineren Feuerwehren seien darauf angewiesen, auch mal einen fahrbaren Untersatz mieten zu können, wenn eine Ausfahrt gemacht werden soll. Dafür könne nicht das vielleicht einzige Löschfahrzeug im Gerätehaus genutzt werden. Die Kooperation mit Mobil Sport- und Öffentlichkeitswerbung hat sich im Übrigen schon öfter bewährt. Der vor fünf Jahren auf gleichem Weg zum KFV Pinneberg gekommene Kleinbus gehört nach Ablauf dieser Frist weiterhin dem Fuhrpark des Verbandes an - nur ohne Werbung. Der neue Kleinbus kann, wie andere Fahrzeug des KFV Pinneberg auch, von den Feuerwehren für Fahrten zu Veranstaltungen über die Geschäftsstelle gebucht werden. Der Wagen ist anschließend vollgetankt wieder abzugeben. Weitere Kosten entstehen die Wehren nicht. "Die Versicherung zahlt der Verband - und das tun wir gerne", versicherte Mohr. Diese Firmen ermöglichten den Ford Tourneo Connect: Fahrschule Golchert & Kurtz (Pinneberg), Baltz Haushaltsauflösungen (Pinneberg), Makoschey Heizungs- und Sanitärtechnik (Pinneberg), Fischkiste - Rübekamp (Pinneberg), Kühl Fahrzeugbau (Elmshorn), Fahrradhaus Schawo (Tornesch), Künzel Heiztechnik (Prisdorf), Farb- und Lacktechnik Franke (Pinneberg), Pizzeria Ristorante Da Franco (Pinnebereg), Politz Tiefbau (Norderstedt), Wohnungsbaugesellschaft Thomas Semmelhaack (Elmshorn), Thomas Krohn Elektrotechnik (Barmstedt), Hellermann Tyton(Tornesch), Thomas Philipps (Elmshorn), Stadtwerke Elmshorn, Meisterbetrieb SBB Brandt (Bevern), Novo-Net (Pinneberg), Zahnärztin Mieri Han (Rellingen), Ladiges Gasthof (Holm), Neuendorfer Brand-Bau-Gilde (Neuendorf).

