Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Gefahrguteinsatz auf der BAB 23 - 100 Einsatzkräfte vor Ort

Pinneberg (ots)

Datum: Samstag, 06. September 2025, 13:09 Uhr +++ Einsatzort: BAB 23, Fahrtrichtung Norden, Parkplatz Steinburg +++ Einsatz: Technische Hilfe, Standard, Gefahrenstoffaustritt (TH X)

Am Samstagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop um 13:09 Uhr zu einem Einsatz auf die BAB 23 in Fahrtrichtung Norden alarmiert. Auf dem Parkplatz Steinburg kam es im Rahmen einer Routinekontrolle eines LKW durch den Zoll zur Feststellung ausgasender bzw. auslaufender Stoffe aus einem aufgeladenen Seecontainer.

Neben der Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop sind auch die Gefahrgutkomponenten aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg im Einsatz. Insgesamt befinden sich derzeit etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Deutschem Roten Kreuz sowie dem Technischen Hilfswerk an der Einsatzstelle.

Zur weiteren Sicherung werden mehrere Trupps unter Chemikalienschutzanzügen und umluftunabhängigen Atemschutz eingesetzt. Ein Radlader des THW übernimmt die Entladung des betroffenen Containers.

Der Parkplatz ist aktuell vollständig geräumt und gesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder den Verkehr auf der Autobahn besteht aktuell nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop stellt unter anderem den Brandschutz sicher und unterstützt die Maßnahmen mit Atemschutzgeräteträgern.

Das Deutsche Rote Kreuz aus Itzehoe versorgt die Einsatzkräfte, insbesondere mit Getränken. Das Technische Hilfswerk ist mit Kräften aus Elmshorn, Barmstedt und Itzehoe vor Ort.

Die Einsatzdauer ist zurzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Steinburg
Kreispressesprecher
Hendrik Schnoor
Telefon: 0173 90 385 51

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

