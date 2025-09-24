PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle haben Einsatzkräfte des Polizeireviers und des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn sowohl am Montag (22.09.2025) als auch am Dienstag (23.09.2025) zahlreichen Verstöße festgestellt.

Am Montagmittag stellten die Beamten innerhalb von eineinhalb Stunden insgesamt 24 Ordnungswidrigkeiten bei einer Kontrolle an der Kreuzung Hamburger Straße / Berliner Straße fest. Elf Fahrer benutzen während der Fahrt das Handy, sechs überfuhren eine rote Ampel und weitere sechs hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Hinzu kamen zwei Ladungsverstöße sowie eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine wegen Urkundenfälschung.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verstößen wiederholten die Einsatzkräfte am Dienstag an derselben Örtlichkeit die Kontrolle und ahndeten zwischen 11:30 und 13:10 Uhr wiederum insgesamt 30 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Zwölf Fahrzeugführern drohen 100 Euro Bußgeld und ein Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister für die Benutzung des Smartphones am Steuer. Ab 90 Euro und ein Punkt drohen elf Fahrern aufgrund der Missachtung einer roten Ampel. Hinzu kamen jeweils drei Verstöße gegen die Anschnallpflicht und Ladungssicherung sowie eine abgelaufene Hauptuntersuchung.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verstößen kündigt die Polizei in Elmshorn weitere Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.

