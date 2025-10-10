Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohnhausbrand mit drei Verletzten - 24-Jähriger rettet Kleinkind aus Dachgeschossfenster -#polsiwi

Wilnsdorf-Wilden (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09. Oktober) ist es im Ortsteil Wilden zu einem Wohnhausbrand gekommen. Insgesamt gab es drei verletzte Personen. Ein 24-jähriger junger Mann rettete in einer mutigen Aktion ein Kleinkind aus dem Dachgeschoss.

Gegen 15:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in der Freier Grunder Straße.

In dem Einfamilienhaus war es nach bisherigen Erkenntnissen im Obergeschoss zu einem Brandausbruch gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich im Obergeschoss noch ein knapp 2-jähriges Kleinkind. Ein 24-jähriger Nachbar, ein Verwandter der betroffenen Familie, erhielt Kenntnis von dem Feuer. Bevor die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte sich der junge Mann, der selber bei der Feuerwehr tätig ist, eine Leiter organisiert. Über die Leiter gelangte er zu einem Dachgeschossfenster. Dieses schlug er kurzerhand ein und stieg so in das Dachgeschoss ein. Hier holte er sich die knapp 2-Jährige und stieg mit ihr gemeinsam die Leiter hinab.

Die eingesetzten Feuerwehren Wilnsdorf und Neunkirchen waren mit mehreren Löschgruppen im Einsatz. Es gelang ihnen, das Feuer zu löschen. Die Freier Grunder Straße musste aufgrund des Einsatzes für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsstörungen.

Bei seinem Rettungseinsatz erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Das Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine hessische Klinik geflogen. Heute Morgen konnte zu dem Gesundheitszustand der knapp 2-Jährigen Entwarnung gegeben werden. Es war glücklicherweise nur leicht verletzt. Die 36-jährige Pflegemutter gilt aufgrund eines Schocks als leichtverletzt.

Das betroffene Fachwerkhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit nichts Genaues gesagt werden.

Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell