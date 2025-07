POL-BO: Bochumerin (45) nach Unfall schwer verletzt

Herne (ots) - Nach einem Tötungsdelikt in Herne in den frühen Morgenstunden des 3. Juli hat die Polizei einen 55-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Herner selbst hatte gegen 1.05 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und angegeben, seinen Bekannten (37) in dessen Wohnung im Rahmen einer Streitigkeit ...

