Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche in Neunkirchen - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.10.2025) sind unbekannte Täter in Neunkirchen in mehrere Gebäude eingebrochen.

Betroffen waren unter anderem die Geschäftsräume einer Versicherung sowie ein Imbiss an der Kölner Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten in beiden Fällen Bargeld.

Ebenfalls drangen Unbekannte in eine Bäckerei sowie die Produktionsräume einer Eisdiele in der Bahnhofstraße ein. Auch hier war Bargeld das Ziel der Täter. Zudem hinterließen sie bei ihrem Einbruch Sachschaden.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte ist davon auszugehen, dass die Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen daher um Hinweise unter der 0271/7099-0.

