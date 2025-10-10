PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schülerpraktikum 2026 bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein - die neuen Termine stehen jetzt fest -#polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Demnächst stellt sich für viele Schülerinnen und Schüler wieder die Frage, wo sie ihr Berufspraktikum absolvieren können.

Ein Beruf, der nach wie vor auf sehr viel Interesse stößt, ist der Polizeiberuf. Das Land Nordrhein-Westfalen und natürlich auch für unsere Region die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein freut sich über jedes Interesse.

Und so bietet die Kreispolizeibehörde auch für das kommende Jahr 2026 wieder Praktikumsplätze an. Innerhalb von fünf Tagen können Jugendliche spannende Einblicke in den Polizeiberuf erlangen. Im Rahmen des Praktikums wird man den Polizistinnen und Polizisten über die Schulter schauen und einige Bereiche der Polizei kennenlernen.

In der Regel übersteigt die Anzahl der Anfragen die zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze, so dass interessierte Schülerinnen und Schüler sich rechtzeitig um einen Praktikumsplatz bewerben sollten.

Folgende Zeiträume stehen zur Auswahl:

26.01.2026 - 30.01.2026 04.05.2026 - 08.05.2026 09.11.2026 - 13.11.2026

Die Bewerbung kann an personalwerbung.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de geschickt werden.

Was die Bewerbung beinhalten muss und welche Voraussetzungen für einen Berufseinstieg bei der Polizei bestehen, kann man auf der Homepage der Polizei Siegen entnehmen:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/artikel/schuelerpraktikum-2026-bei-der-kbp-siegen-wittgenstein

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:49

    POL-SI: Vermisste 12-Jährige aus Herborn wieder da -#polsiwi

    Herborn / Siegen (ots) - Bezug zur Pressemeldung vom 08.10.2025, 14:11 bzw. 15:19 Uhr (PP Mittelhessen, KPB Siegen-Wittgenstein) Die Vermisste wurde in Siegen angetroffen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon) ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:31

    POL-SI: Mehrere Einbrüche in Neunkirchen - #polsiwi

    Neunkirchen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.10.2025) sind unbekannte Täter in Neunkirchen in mehrere Gebäude eingebrochen. Betroffen waren unter anderem die Geschäftsräume einer Versicherung sowie ein Imbiss an der Kölner Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten in beiden Fällen Bargeld. Ebenfalls drangen Unbekannte in eine Bäckerei sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren