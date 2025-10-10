Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schülerpraktikum 2026 bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein - die neuen Termine stehen jetzt fest -#polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Demnächst stellt sich für viele Schülerinnen und Schüler wieder die Frage, wo sie ihr Berufspraktikum absolvieren können.

Ein Beruf, der nach wie vor auf sehr viel Interesse stößt, ist der Polizeiberuf. Das Land Nordrhein-Westfalen und natürlich auch für unsere Region die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein freut sich über jedes Interesse.

Und so bietet die Kreispolizeibehörde auch für das kommende Jahr 2026 wieder Praktikumsplätze an. Innerhalb von fünf Tagen können Jugendliche spannende Einblicke in den Polizeiberuf erlangen. Im Rahmen des Praktikums wird man den Polizistinnen und Polizisten über die Schulter schauen und einige Bereiche der Polizei kennenlernen.

In der Regel übersteigt die Anzahl der Anfragen die zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze, so dass interessierte Schülerinnen und Schüler sich rechtzeitig um einen Praktikumsplatz bewerben sollten.

Folgende Zeiträume stehen zur Auswahl:

26.01.2026 - 30.01.2026 04.05.2026 - 08.05.2026 09.11.2026 - 13.11.2026

Die Bewerbung kann an personalwerbung.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de geschickt werden.

Was die Bewerbung beinhalten muss und welche Voraussetzungen für einen Berufseinstieg bei der Polizei bestehen, kann man auf der Homepage der Polizei Siegen entnehmen:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/artikel/schuelerpraktikum-2026-bei-der-kbp-siegen-wittgenstein

