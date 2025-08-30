Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Alarmübung des Zuges West: Einsatzübung und Stuckenborstel erfolgreich durchgeführt

Stuckenborstel (ots)

Am gestrigen Abend fand eine großangelegte Alarmübung des Zuges West der Samtgemeinde Sottrum statt. Gegen 18:15 Uhr wurden die Feuerwehren Clüversborstel, Reeßum, Sottrum Stuckenborstel sowie die ELW-Gruppe alarmiert. Als Übungslage wurde ein Brand eines rund 15 x 40 m großen Reifenstapels auf einer Weide in der Straße Neubauer Heide in Stuckenbostel angenommen.

Die ersteintreffende Feuerwehr Stuckenborstel übernahm zügig die Abriegelung der nahegelegenen Strohmiete und verhinderte so eine weitere Ausbreitung. Die Kameradinnen und Kameraden aus Sottrum konzentrierten sich auf die Brandbekämpfung des Reifenstapels. Die Feuerwehr Reeßum war mit starker Mannschaftsstärke vor Ort, übernahm u.a. die Verkehrssicherung und verlegte gemeinsam mit den anderen Kräften eine etwa 1000 m lange Schlauchleitung. Zusammen mit den Kräften aus Clüversborstel wurde ein zweiter Löschangriff vorgenommen.

Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen beteiligt. Unterstützt wurden sie durch die ELW-Gruppe sowie die beiden Gemeindebrandmeister. Als Beobachter nahmen zu dem die jeweiligen Ortsbrandmeister teil.

Nach Übungsende wurde die Lage bei einer Grillwurst in gemütlicher Runde nach besprochen. Sottrums Gemeindebrandmeister Björn Becker bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz - besonders bei Stuckenborstels Ortsbrandmeister, der die Übung ausgearbeitet hatte.

