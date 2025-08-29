Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Einsatzübung: "Person" von Bagger überfahren

Weertzen (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einer unangekündigten Einsatzübung. Um einen Einsatz mit nahezu "Realbedingunen" zu proben entwarf Gemeindebrandmeister Torben Wilshusen ein Szenario ohne weitere Kameraden darüber in Kenntnis zu setzen.

So wurden die Feuerwehren aus Weertzen, Heeslingen, Zeven und Sittensen zu einem Arbeitsunfall einer in Weertzen tätigen Tiefbaufirma gerufen. Eine Person ist bei Bauarbeiten unter die Ketten eines 30 Tonnen schweren Baggers geraten.

Die ersteintreffende Wehr betreute zunächst die verunfallte Person und die weiteren Mitarbeiter. Zudem wurde mit Keilen und weiterem Unterbaumaterialien das Abrutschen des Baugerätes gesichert. Mit den alarmierten Rüstwagen auf Zeven und Sittensen wurde schnell eine weitere Absicherung mit Drahtseilen und Umlenkrollen errichtet. Mit dieser weiteren Sicherung konnten die Einsatzkräfte anfangen die vermeintlich überfahrene Person (Puppe) frei zu graben um sie anschließend zu bergen.

In der anschließenden Einsatzbesprechung wurde die schnelle und zahlreiche Einsatzbereitschaft aller freiwilligen Feuerwehrleute gelobt.

