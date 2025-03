Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Gernsheim (ots)

In der Birkenstraße drangen am Donnerstag (20.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 22.30 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst über ein Fenster Zugang und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Kriminellen flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit Geld und Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

