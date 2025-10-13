Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am gestrigen Sonntag (12. Oktober) erhielt die Polizei Kenntnis über einen vermissten 21-jährigen Mann. Er verließ bereits am Samstag gegen 15:00 Uhr die Wohnanschrift in Bad Laasphe. Der 21-Jährige ist nur bedingt orientierungsfähig.

Vermutlich nutzt er derzeit ein silber / graues Her-renfahrrad mit eine Lenkertasche. Aufgrund der Fahrradnutzung erhöht sich der potenzielle Bewegungsradius entsprechend. Die Polizei hat bereits mit zahlreichen Kräften an bekannten Aufenthaltsorten gesucht. Ebenso war ein sogenannter Mantrailer (Suchhund) im Einsatz gewesen.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg bittet die Bevölkerung um Mitfahndung.

Der 21-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 - 175 groß,

- normale Statur,

- arabischer Phänotyp,

- altersgemäße Erscheinung,

- kurze schwarze Haare,

- hat einen leichten Oberlippen- und Kinnbart,

- trägt eine grüne Nylonjacke (leicht glänzend) mit Kapuze,

- eine schwarze Jeans,

- er führt vermutlich einen schwarzen Rucksack sowie einen blauen Regenponcho mit sich.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 oder dem Polizeinotruf 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell