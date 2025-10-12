PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Hallenbad und Einbruch (Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Fellbach: Brand von Handtüchern im Hallenbad

Im Freizeitbad kam es heute Morgen gegen 01:00 Uhr zu einem Brand im Untergeschoss. Dort hatte sich ein Wäschekorb mit Handtüchern, aufgrund darin befindlicher Öle, selbst entzündet. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass lediglich der Wäschekorb und die Handtücher zu Schaden kamen.

Waiblingen: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Lerchenstraße 20 stiegen gestern Abend gegen 19:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten zunächst die Räumlichkeiten einer Einliegerwohnung. Im Anschluss gelangten die Täter in die darüber liegende Wohnung. Dort wurden sie vom gerade nach Hause kommenden Bewohner überrascht. Die Täter stießen den Bewohner zur Seite und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Bewohner wurde leicht verletzt. Die Täter werden als männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, 180cm bis 185cm mit schwarzgrauen Jogginganzügen beschrieben. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

