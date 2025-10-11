PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: PKW auf Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aalen: PKW auf Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Freitag zwischen 13:15 Uhr und 14.30 Uhr wurde in der Julis-Bauch-Straße nach bisherigen Erkenntnissen auf dem dortigen Kundenparkplatz eines Lebensmittelladens, der PKW BMW einer 60-Jährigen beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer 07361 52410 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

