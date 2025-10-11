POL-AA: PKW auf Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht
Aalen (ots)
Aalen: PKW auf Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht
Am Freitag zwischen 13:15 Uhr und 14.30 Uhr wurde in der Julis-Bauch-Straße nach bisherigen Erkenntnissen auf dem dortigen Kundenparkplatz eines Lebensmittelladens, der PKW BMW einer 60-Jährigen beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer 07361 52410 mitzuteilen.
