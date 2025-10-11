POL-AA: PKW auf Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Nachdem gestern bereits in Winnenden-Breuningsweiler über einen Pkw-Diebstahl berichtet wurde, kam es in der vergangenen Nacht zu einem weiteren Pkw-Diebstahl. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr wurde im Kleinheppacher Weg in Korb ein weiterer Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Audi SQ7, an dem die ...

mehr