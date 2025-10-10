Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Weiterer Pkw-Diebstahl - Präventionshinweise der Polizei

Aalen (ots)

Nachdem gestern bereits in Winnenden-Breuningsweiler über einen Pkw-Diebstahl berichtet wurde, kam es in der vergangenen Nacht zu einem weiteren Pkw-Diebstahl. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr wurde im Kleinheppacher Weg in Korb ein weiterer Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Audi SQ7, an dem die Kennzeichen WN-RN 499 angebracht waren. Der Pkw hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. denen der Pkw seither aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Seit Anfang Oktober wurden im Rems-Murr-Kreis nun insgesamt fünf hochwertige Pkw entwendet, zudem kam es zu zwei weiteren Fällen im Ostalbkreis. Alle entwendeten Fahrzeuge sind mit dem Keyless-Go-System ausgestattet.

Zur Verhinderung weiterer Taten beachten Sie bitte nachfolgende Präventionshinweise, speziell für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. - Achten Sie auf verdächtige Personen in der Nähe ihres Fahrzeugs, insbesondere solche mit technischen Geräten oder Antennen, da diese auf den Versuch einer Funkstreckenverlängerung zum Diebstahl Ihres Fahrzeugs hinweisen können. - Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weitere allgemeine Präventionshinweise zum Thema Autodiebstahl finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-0

