POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle
Aalen (ots)
Crailsheim: Diebstahl von Baustelle
Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 07 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in der Wilhelmstraße und entwendete aus dieser mehrere Werkzeuge. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.
