POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 07 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in der Wilhelmstraße und entwendete aus dieser mehrere Werkzeuge. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

