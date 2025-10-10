POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

Aalen (ots) - Weinstadt: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall Eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Ford Mustang befuhr am Donnerstag gegen 8:55 Uhr die L 1193 / Schorndorfer Straße zwischen Beinstein und Endersbach. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass vor ihr eine 65 Jahre alte Mercedes-Fahrerin an der roten Ampel stand und fuhr auf diese auf. Nach dem Zusammenstoß ...

