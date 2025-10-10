Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruch in Vereinsheim

Weinstadt: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Ford Mustang befuhr am Donnerstag gegen 8:55 Uhr die L 1193 / Schorndorfer Straße zwischen Beinstein und Endersbach. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass vor ihr eine 65 Jahre alte Mercedes-Fahrerin an der roten Ampel stand und fuhr auf diese auf. Nach dem Zusammenstoß mit dem Mercedes geriet der Ford auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 65 Jahre alten Autofahrers. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der entgegenkommende Mercedes-Fahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Mercedes des 65-Jährigen und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet - Autofahrerin leicht verletzt

Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12:35 Uhr die Thomas-Mann-Straße und wollte nach links in die Bühlstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 65 Jahre alten Toyota-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Toyota-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Burgstetten: Vorfahrt missachtet

Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7:10 Uhr auf der K 1906 zwischen Erbstetten und Burgstall. Ein 51 Jahre alter Seat-Fahrer wollte von der Straße Söllbachrain auf die K1906 abbiegen und übersah hierbei den VW einer 55-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Burgstall unterwegs war. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, keiner der Beteiligten wurde beim Unfall verletzt.

Kirchberg an der Murr: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Vereinsheim in der Straße Holzwiesen ein und entwendeten aus einer Kasse einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

