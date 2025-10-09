Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betäubungsmittelhändler in Haft - Verkehrsunfälle - Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Betäubungsmittelhändler nach Durchsuchung in Asylunterkunft in Haft

Gegen einen 19-jährigen Bewohner der Asylunterkunft in der Straße Innerer Weidach ergab sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, weshalb am Donnerstag (02.10.2025) dessen Zimmer durchsucht wurde. Im Zimmer des Mannes wurden Ecstasy-Tabletten sowie weiteres Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem ergab sich bei der Durchsuchung der Verdacht gegen einen 53-jährigen palästinensischen Bewohner der Unterkunft, ebenfalls mit Betäubungsmitteln zu handeln. Aus diesem Grund wurde über die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des 53-Jährigen beantragt und durch das Amtsgericht Stuttgart angeordnet. Bei dieser Durchsuchung wurden weitere Ecstasy-Tabletten, Haschisch, Marihuana und weitere Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Medikamente und verschiedenes Verpackungsmaterial und weitere Utensilien, die den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärteten, aufgefunden. Bei einer 35-jährigen Frau, die sich im Zimmer des 53-Jährigen aufhielt, wurde ebenfalls eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln festgestellt. Der 19-Jährige und die 35-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen, der 53-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, dieser setzte den durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der Mann am Freitag (03.10.2025) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Korb: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 35-jährige Fiat-Fahrerin missachtete am Donnerstag gegen 7:40 Uhr an der Kreuzung Südstraße / Steinstraße die Vorfahrt eines 37 Jahre alten Fahrradfahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der Radfahrer, der einen Helm trug, zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden-Breuningsweiler: Pkw-Diebstahl

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 9:30 Uhr wurde in der Haselsteinstraße ein geparkter Audi Q7 mit dem Kennzeichen WN-SM 3905 entwendet. Das weiße Auto im Wert von rund 60.000 Euro ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Zeugen, denen der Audi im genannten Zeitraum bzw. danach aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Stromkasten beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Montag, 00:00 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr einen Stromkasten der Stadtwerke an der Wendeplatte der Emmy-Noether-Straße und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der 0711 57720.

