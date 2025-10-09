Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Unfallfluchten

Crailsheim: Unfallflucht

In der Straße "In der Kürz" wurde auf einem Parkplatz durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein Pkw des Herstellers VW beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, welche Hinweise auf den Verursachenden haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Vorfahrtsunfall mit Leichtverletzten

Ein 37-jähriger Mazda-Fahrer überquerte am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr die L1040 und übersah hierbei eine vorfahrtberechtigte 67-jährige Ford-Fahrerin, welche aus Richtung der A6 kam. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem beide Fahrer und ihre beiden Beifahrer leicht verletzt wurden. Alle vier Personen wurden zur ärtzlichen Untersuchung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem unfall ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht nach Kollision im Gegenverkehr

Am Mittwoch gegen 16 Uhr kam es auf der Gaildorfer Straße zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem entgegenkommenden 36-jährigen Lkw-Fahrer. Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach dem Unfall unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

