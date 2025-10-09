Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Fahrzeugdiebstähle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Murrhardt: Motorradfahrer übersehen

Am Mittwoch, gegen 13:24 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer von einem Parkplatz auf die Fornsbacher Straße (L1066) und übersah einen, in gleicher Richtung fahrenden, 18-jährigen Motorradfahrer auf seiner Suzuki. Es kam zum Unfall, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro am Mercedes und 8.000 Euro an der Suzuki.

Fellbach: Fahrrad gestohlen

Am Mittwochabend zwischen 19:30 Uhr und 20:40 Uhr entwendeten unbekannte Diebe ein weißes Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von etwa 150 Euro. Das Mountainbike war zum Tatzeitraum vor einem Haus in der Königstraße angeschlossen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

Weinstadt: Von Fahrbahn abgekommen

An der Anschlussstelle Weinstadt-Endersbach verlor ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer für einen kurzen Moment die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr auf der B29 unterwegs war. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet er nach rechts auf den Randstein und kollidierte daraufhin mit der Leitplanke. Er blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Fellbach-Schmiden: Vorfahrt missachtet - Unfall

Am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines LKW die Stettiner Straße, als er einen von rechts, aus dem Lindenbühlweg, kommenden 44-jährigen BMW-Fahrer übersah. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Fahrrad aus Keller gestohlen

In der Eberhardstraße wurde aus einem Abstellraum für Fahrräder in der Zeit von Dienstag, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 12:00 Uhr zwei E-Bikes gestohlen. Bei den Fahrrädern handelte es sich um Mountainbikes der Marke "Cube" im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Weinstadt-Großheppach: Scheibe an Pkw beschädigt

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schlug ein bisher unbekannter Vandale mehrfach gegen die Scheibe der Beifahrertüre eines Hyundai, der in der Pfarrgasse geparkt war. Die Scheibe wurde hierdurch stark beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 9:05 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Schmidener Straße den linken Außenspiegel eines geparkten Nissan und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen 7:55 Uhr und 13:10 Uhr wurde in der Neustädter Straße ein geparkter Pkw auf der Beifahrerseite zerkratzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Beinstein: In Wohnhaus eingebrochen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 20:10 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Hausweinberg und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Berglen-Steinach: Auto gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr wurde in der Fichtenstraße ein schwarzer BMW X6 xDrive mit dem amtlichen Kennzeichen WN-SP 2990 gestohlen. Das Fahrzeug, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, hat einen Wert von rund 39.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder denen das Fahrzeug danach aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Winnenden-Hanweiler: Gartenhütten aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 18:45 Uhr und Mittwoch, 17:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in insgesamt vier Gartenhütten einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Diebe in zwei der Gartenhütten, entwendet wurde wie bislang bekannt wurde ein Rasentrimmer im Wert von rund 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde am Dienstag im Zeitraum zwischen 7:50 Uhr und 16:50 Uhr ein Pkw, der in der Remsstraße geparkt war, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

