Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Muss-Kreis: Mermisster 6-Jähriger aufgefunden

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Vermisster Junge wohlbehalten aufgefunden

Der seit dem 8. Oktober 2025, gegen 13:30 Uhr, vermisste 6-jährige Junge aus Weinstadt-Endersbach konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Er wurde in Stuttgart-Botnang auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Jungen erkannte und sofort die Polizei verständigte, konnte eine Streifenbesatzung das Kind kurze Zeit später wohlbehalten in Obhut nehmen. Dem Jungen geht es gut. Die Polizei bedankt sich herzlich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen eingegangenen Hinweise während der Suche.

Ursprungsmeldung von 08.10.2025, 19:12 Uhr:

Weinstadt-Endersbach: Polizeihubschrauber sucht nach vermisstem Kind

Seit etwa 13:30 Uhr wird ein 6-jähriger Junge aus Endersbach vermisst. Der Junge entfernte sich mit seinem blauen Fahrrad von zu Hause in unbekannte Richtung. Es besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste ist 1,34 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Jeanshose sowie einen dunkelblauen Pullover. Die Polizei sucht derzeit mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber intensiv nach dem Kind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell