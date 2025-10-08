Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und versuchter Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Fellbach: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen gegen 01:40 Uhr Zutritt zu einer Tiefgarage in der Burgstraße. Dort schlug er die Seitenscheibe eines geparkten BMW ein und versuchte ein Kleidungsstück aus dem Pkw zu entwenden. Als an diesem die Alarmanlage auslöste, ergriff der Täter die Flucht. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht

Ein Motorradfahrer war am Mittwochvormittag gegen 08:15 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Als er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 42-jährigen Audi-Fahrer überholen wollte, streifte er den Audi und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Fahrer des Motorrads auf der B14 weiter. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Winnenden: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 35-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr die Wiesenstraße. Im Bereich einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem dort stehenden 48-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu.

