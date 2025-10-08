Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Etwa 12.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Frau sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag bei Hammerstadt ereignete. Ein 45-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Lettenbergstraße und fuhr an der Einmündung zur K3326 aus Unachtsamkeit auf den Hyundai eines 46-Jährigen auf. Dessen 40 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich dadurch leicht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Ein 86-jähriger Mercedes-Lenker missachtete am Dienstag gegen 10:25 Uhr in der Böbinger Straße ein Stoppschild und übersah hierbei eine 61-jährige Audi-Fahrerin, welch die Beiswanger Straße befuhr. Die Frau versuchte auszuweichen und fuhr in der Folge in die linke hintere Fahrzeugseite des Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

