POL-AA: Fellbach: Busfahrer von der Straße abgekommen - vier Leichtverletzte

Ein Fahrer eines Linienbusses befuhr am Dienstag kurz nach 14:30 Uhr die Friedrich-List-Straße und verwechselte nach derzeitigem Kenntnisstand das Brems- mit dem Gaspedal und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem gläsernen Wartehäuschen einer Bushaltestelle kollidierte. Hierbei zogen sich der Fahrer selbst, zwei Insassen sowie eine Frau an der Bushaltestelle leichte Verletzungen zu. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Friedrich-List-Straße ist derzeit (Stand 15:25 Uhr) komplett gesperrt.

