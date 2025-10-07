Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Pkw-Diebstahl

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 23.09.2025 und dem 30.09.2025 befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die Schorndorfer Straße stadtauswärts und wollte an der Einmündung zur L1150 nach links abbiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ab und beschädigte eine Straßenlaterne, anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf 2000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Pkw, der vermutlich im Frontbereich entsprechende Beschädigungen aufweisen müsste. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Einbruch

Zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 6:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang auf das Areal der Stadtwerke Schorndorf in der Robert-Bosch-Straße und brachen dort in ein Werkstattgebäude ein. Aus diesem wurde diverses Werkzeug, u.a. drei Akkuschrauber, entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf 3000 Euro geschätzt, der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 7:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer im Schumannweg einen geparkten VW im Frontbereich und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntag gegen 17:50 Uhr in der Bühlstraße. Zwei Jugendliche hielten sich zunächst vor einem Schnellrestaurant auf und wurden von zwei anderen Personen angesprochen und schließlich dazu gebracht, sich in ein nahe gelegenes Parkhaus zu begeben. Im Parkhaus wurden sie von den beiden sowie weiteren Personen körperlich angegangen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, dem kamen sie schließlich nach. Beiden Jugendlichen gelang letztlich die Flucht, beide erlitten leichte Verletzungen. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:40 Uhr parkte ein 33-jähriger Mann mit seinem Ford in einem Parkhaus in der Theodor-Heuss-Straße. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das geparkte Auto, mutmaßlich beim Ein- oder Aussteigen an der Beifahrertür und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Murrhardt unter der Rufnummer 07192 5313.

Weissach im Tal/Unterweissach: Audi gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise einen grauen Audi S6 mit dem amtlichen Kennzeichen WN-AG 775. Der Audi war zur mutmaßlichen Tatzeit in der Straße Wannenfeld geparkt und hatte einen Wert von etwa 44.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 35260 an den Polizeiposten Weissach zu wenden.

