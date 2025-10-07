Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Friedrichstraße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-Jähriger bekam eigenen Angaben zufolge schwarz vor Augen, weshalb er gegen 10.40 Uhr mit seinem Renault Master auf einen VW Pritschen-Lkw auffuhr, der von einem 53-Jährigen gelenkt wurde. Dieser wurde in der Folge noch auf den Ford eines 65-Jährigen aufgeschoben. Der 53-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 38-Jährige erholte sich wieder, weshalb keine weitergehende Behandlung erforderlich wurde. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert, der Renault musste abgeschleppt werden.

