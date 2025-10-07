PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Geräteschuppens

Aalen (ots)

Mainhardt: Brand eines Geräteschuppens

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 kam es an einem Geräteschuppenanbau eines Wohnhauses zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

