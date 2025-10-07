Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen zu tödlichem Unfall gesucht und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 45 Jahre alter Mann wurde am Montagabend bei einem Unfall tödlich verletzt. Der Mann lag um 20.15 Uhr auf der Fahrbahn des Parkplatzes eines Einkaufmarktes in der Eutighofer Straße. Er wurde bei schlechten Sichtverhältnissen von einer heranfahrenden 58 Jahre alten Autofahrerin mutmaßlich übersehen, sodass diese den Mann mit ihrem Mazda überrollte. Der 45-Jährige wurde umgehend vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt, dennoch erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der genaueren Umstände wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Der 45-Jährige hielt sich vor dem Unfall womöglich schon längere Zeit im Bereich des Parkplatzes sowie Einkaufmarktes auf. Personen, denen er aufgefallen ist bzw. die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg zu melden.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 62-Jähriger wechselte am Montag gegen 12 Uhr mit seinem Lkw in der Bahnhofstraße den Fahrstreifen. Dabei übersah er eine neben ihm fahrende 64-Jährige, die mit einem Suzuki unterwegs war. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 12:45 Uhr und 20:35 Uhr einen Alfa Romeo, der in der Dalkinger Straße im Parkhaus der Virngrundklinik auf der Ebene 2 abgestellt war. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Gschwend: Unfall

Am Sonntag gegen 17:35 Uhr befuhr eine 22-jährige Audi-Lenkerin die K3248 von Sulzbach am Kocher nach Rotenhar. Hierbei kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher das Rechtsfahrgebot missachtete. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie in den Grünstreifen aus und verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell