PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Werkzeuge gestohlen, Telefonbetrug

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Werkzeuge gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden aus einem Citroen mehrere hochwertige Werkzeuge und Werkzeugteile im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro entwendet. Die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich durch Aufhebeln einer Scheibe ins Fahrzeuginnere. Der Citroen war zur Tatzeit in der Stauferstraße geparkt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Kaisersbach: Telefonbetrüger schlagen erneut zu

Am Donnerstagvormittag wurde eine Rentnerin von einem angeblichen Kriminalbeamten von der Kripo Aalen telefonisch kontaktiert. Im Gespräch teilte der Anrufer der arglosen Frau mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun ihre Wertsachen gesichert werden müssten. Im weiteren Verlauf wurde die Frau von den Tätern geschickt über vorhandene Wertgegenstände ausgefragt und schließlich angewiesen, diese in einer Stofftasche vor der Haustüre abzulegen. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde die blaue Stofftasche, in der sich ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag befand, in der Ahornstraße von einem der Täter abgeholt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei Waiblingen zu melden.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei alle Bürger, insbesondere ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen zu informieren. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:03

    POL-AA: Ostalbkreis: Mutmaßliches Tötungsdelikt, Diebstähle, Unfallflucht

    Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen Ellwangen: Mutmaßliches Tötungsdelikt Eine 78 Jahre alte Frau steht in dringendem Verdacht, zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag ihren 84 Jahre alten Ehemann durch Messerstiche getötet zu haben. Beide wurden in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Der ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:08

    POL-AA: Kirchberg an der Jagst: Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes

    Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst führten am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 13 Uhr Kontrollen auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg durch und kontrollierten dort am Parkplatz Reußenberg ob das für Lastkraftwagen bestehende Feiertagsfahrverbot eingehalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren