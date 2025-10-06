Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Werkzeuge gestohlen, Telefonbetrug

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Werkzeuge gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden aus einem Citroen mehrere hochwertige Werkzeuge und Werkzeugteile im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro entwendet. Die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich durch Aufhebeln einer Scheibe ins Fahrzeuginnere. Der Citroen war zur Tatzeit in der Stauferstraße geparkt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Kaisersbach: Telefonbetrüger schlagen erneut zu

Am Donnerstagvormittag wurde eine Rentnerin von einem angeblichen Kriminalbeamten von der Kripo Aalen telefonisch kontaktiert. Im Gespräch teilte der Anrufer der arglosen Frau mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun ihre Wertsachen gesichert werden müssten. Im weiteren Verlauf wurde die Frau von den Tätern geschickt über vorhandene Wertgegenstände ausgefragt und schließlich angewiesen, diese in einer Stofftasche vor der Haustüre abzulegen. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde die blaue Stofftasche, in der sich ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag befand, in der Ahornstraße von einem der Täter abgeholt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei Waiblingen zu melden.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei alle Bürger, insbesondere ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen zu informieren. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell