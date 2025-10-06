PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mutmaßliches Tötungsdelikt, Diebstähle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Ellwangen: Mutmaßliches Tötungsdelikt

Eine 78 Jahre alte Frau steht in dringendem Verdacht, zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag ihren 84 Jahre alten Ehemann durch Messerstiche getötet zu haben. Beide wurden in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Der Mann war bereits tot. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen, die sie sich mutmaßlich selbst zugefügt hatte, in ein Krankenhaus geflogen und stationär aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Ellwangen: Einbruch

Diebe begaben sich zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen auf das Gelände eines Betriebes im Unteren Brühl, indem sie den Zaun durchtrennten. In der Folge entwendeten sie rund zwei bis drei Tonnen Kupfer. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Um kurz vor Mitternacht befuhr am Sonntag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Am Proviantamt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bauzaun. Infolgedessen wurde dieser und dahinterstehende Materialien beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Abtsgmünd: Parkplatzschilder entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Montag, 7 Uhr, zwei Parkplatzschilder auf einem Parkplatz in der Dr.-Albert-Grimminger-Straße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

